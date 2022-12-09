La Lazio non ha trovato nessuno che vuole fare offerte per Luis Alberto, resta nella capitale a gennaio?

La Fiorentina lo voleva quest'estate, ma i costi troppo alti per Luis Alberto hanno fatto fare altre scelte alla società viola

La Gazzetta fa il punto su Luis Alberto giocatore che piace molto anche alla Fiorentina ma che costa troppo per le casse viola. Questo il punto della rosea: “L’enigma non è stato ancora risolto. E sarà così ancora per un po’, almeno fino al mercato invernale. Luis Alberto rimane il grande nodo che deve sciogliere la Lazio. In questi giorni lo spagnolo si sta allenando a Formello senza «mal di pancia». A differenza di quanto accaduto nell’ultimo mese di campionato prima della sosta. Nel corso del quale il Mago ha dato la netta sensazione di aver staccato la spina. Una situazione che sembrava fare da preludio ad una sua cessione a gennaio. Poi, però, lo scenario è mutato. E non tanto perché Luis Alberto abbia deciso di voltare pagina o la Lazio sia giunta alla conclusione che sia un giocatore irrinunciabile. No, il problema è che mancano gli acquirenti per il numero 10. O quanto meno mancano alle condizioni poste dalla Lazio”.

UNA BELLA NOTIZIA PER LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/bella-notizia-per-il-viola-park-arrivato-il-via-libera-per-la-fognatura-e-ci-saranno-anche-subito-i-parcheggi/195140/