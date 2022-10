Form. ufficiale Lazio: Sarri preferisce l’ex Vecino a Luis Alberto. Marcos Antonio in regia

Alle 20.45 scenderanno in campo Fiorentina e Lazio per la nona giornata di Serie A. Sorpresa nella formazione biancoceleste: Maurizio Sarri lancia l’ex Vecino dal 1′ al posto di Luis Alberto. Marcos Antonio prende il posto di Cataldi in regia. Di seguito gli undici di partenza.

Lazio(4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri