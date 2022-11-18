Corriere Fiorentino: “Per Luis Alberto, Barone cerca un’intesa con Lotito. Operazione difficile”

Luis Alberto ha rotto con Sarri ma spera di tornare in Spagna

Luis Alberto. Lo spagnolo ha rotto con Sarri e spinge per tornare al Siviglia, eppure Barone, starebbe tentando di trovare un'intesa con Lotito. Operazione difficile, ma che in caso di addio a Nico Gonzalez sarebbe qualcosa di più di una semplice consolazione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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