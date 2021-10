Sarri vara l’11 anti Fiorentina. Cinque cambi di formazione, rientra Acerbi out Luis Alberto

Ampio turn over in vista di stasera in casa Lazio. Come scrivono La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, il club della capitale dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 e almeno cinque cambi di formazione. Il probabile undici di partenza: Reina in porta, Marusic a sinistra, Acerbi e Luiz Felipe rientrano al centro della difesa dopo aver saltato il Verona, Lazzari a destra, Basic, Cataldi e Milinkovic-Savic in mediana, Pedro, Immobile e Felipe Anderson saranno invece gli attaccanti scelti da Sarri per provare a tornare alla vittoria

QUESTO INVECE IL PROBABILE 11 SCELTO DA ITALIANO