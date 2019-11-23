Classifica dribblatori Serie A, Castrovilli è al secondo posto, è il miglior italiano
Nelle pagine de La Gazzetta dello Sport troviamo un focus sui miglior dribblatori della Serie A. Fino ad ora il primo in classifica è Boga del Sassuolo con 38 dribbling riusciti, si piazza al secondo...
A cura di Redazione Labaroviola
23 novembre 2019 13:35
Nelle pagine de La Gazzetta dello Sport troviamo un focus sui miglior dribblatori della Serie A. Fino ad ora il primo in classifica è Boga del Sassuolo con 38 dribbling riusciti, si piazza al secondo posto con 35 ma resta il miglior italiano Castrovilli della Fiorentina, al terzo posto si colloca Luis Alberto della Lazio con 29 dribbling. Qui di seguito l'intera classifica.