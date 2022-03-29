Anche la Juventus bussa in casa Lazio per Luis Alberto. Sarà duello di mercato con la Fiorentina?

Luis Alberto è il vero obiettivo di mercato della Fiorentina, ma la viola dovrà guardarsi dalla concorrenza della Juventus.

Dell'interesse (e come potrebbe non essere altrimenti) della Fiorentina vi è stato riportato in tutte le salse, da testate a tiratura nazionale quali il Messaggero o La Nazione fino a insider del settore come Bernardo Brovarone. La dirigenza viola ha individuato nel fantasista di mercato il vero e proprio pezzo da 90 da provare a regalarsi per la prossima stagione che, ce lo si augura tutti, potrebbe portare la Fiorentina a competere in una competizione europea.

E' notizia di oggi, però che la corsa al talentuoso trequartista spagnolo non si fermi alla sola Fiorentina, infatti secondo quanto riportato da autorevoli canali di informazioni vicini all'ambiente biancoceleste, anche la Juventus avrebbe avanzato più di un semplice sondaggio per accaparrarsi lo spagnolo, che sembra comunque essere in uscita dalla Lazio, che per sostituirlo si sarebbe fatta indicare da Maurizio Sarri il nome del nostro Riccardo Saponara, stimatissimo dal tecnico toscano sin dai tempi dell'Empoli.

Che possa dunque essere l'antipasto di un acceso duello di mercato tra due piazze storicamente così rivali? I presupposti di certo non mancano, e di certo uno come Luis Alberto farebbe ''comodo'' ad entrambe. Di certo queste congetture, per quanto plausibili, appaiono ad ora prematura, non fosse altro che ci troviamo appena alla fine del mese di marzo, ben distanti dunque dal periodo infuocato della sessione estiva di calciomercato. Luis Alberto tra Lazio, Fiorentina e Juventus, il calciomercato che conta può entrare nel vivo.

L'ANNUNCIO DEL TGR: ''ITALIANO HA AFFIDATO LA SUA PROCURA A FALI RAMADANI, SARA' IL SUO PROCURATORE''

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