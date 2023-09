Luis Alberto durissimo: “Con questo arbitri non si può giocare. Non hanno personalità, devono mandare altri”

“E’ stata una partita di grande sacrificio, dopo il disastro con il Lecce avevo visto già con il Genoa la Lazio che volevo. Oggi lo abbiamo dimostrato contro i più forti. Si sono dette cose non giuste questa settimana, siamo una squadra forte quando vogliamo. Non è stato facile, anche a livello personale: ora andiamo alla sosta, poi ci sarà la Juventus”. Lo ha detto il centrocampista della Lazio Luis Alberto dopo la vittoria contro il Napoli. “Lo dico oggi che abbiamo vinto, altrimenti sarebbe sembrato un alibi. Con questi arbitri non si può giocare, devono mandare arbitri con un’altra personalità. Non posso dire di più, altrimenti mi squalificano, con questi arbitri con cui non si può parlare è complicato”, ha concluso Luis Alberto. Lo riporta Sport Face

ALLEGRI PARLA ANCHE DELLA FIORENTINA