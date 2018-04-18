Luis Alberto: "Primo tempo un casino, arbitro non buono. Non so se il quarto gol è mio..."

Così Luis Alberto ai microfoni di Mediaset Premium, dopo la vittoria della Lazio a Firenze: "Oggi è stata una gara strana, l'arbitro non è stato buono. Il primo tempo è stato un casino, ma l'important...

Così Luis Alberto ai microfoni di Mediaset Premium, dopo la vittoria della Lazio a Firenze: "Oggi è stata una gara strana, l'arbitro non è stato buono. Il primo tempo è stato un casino, ma l'importante per noi era fare tre punti. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, che riesce a rimontare. Se parlo di torti arbitrali? La Fiorentina ha fatto anche lei una bella partita, ma è stata strana questa partita: giocare così dopo dieci minuti è strano. Il quarto gol non so se sia mio: l'ho toccata di sicuro, forse anche il difensore. Comunque siamo rimasti in corsa per la Champions: continuiamo così".