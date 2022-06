Pedullà ammette: “Non escludo la Fiorentina su Luis Alberto, costa 25 milioni, dipende da Commisso”

Nel corso del suo intervento a Passione Fiorentina su Twitch, Alfredo Pedullà ha parlato anche della situazione Luis Alberto in orbita Fiorentina, queste le parole di Pedullà:

“In questo momento non c’è trattativa della Fiorentina per Luis Alberto ma in futuro non ti escluso, il problema è il mal di pancia che va e viene, ha un contratto che scade nel 2025, il suo sogno è quello di tornare nella Liga, ma non credo possa andare adesso in club di prima fascia. Per meno di 28 milioni più bonus non lo porti via. Se arrivasse un’offerta la Lazio la prenderebbe in considerazione. Ha un costo che l’estate scorsa era di 40 milioni più bonus, quest’anno la tariffa è scesa a 25/27, ci vuole che torni l’entusiasmo a Commisso. La Fiorentina si è sempre spinta sui 20 milioni, l’asticella per Berardi era troppo alta, ci vuole una grande proposta, di sicuro Luis Alberto non è incedibile. A Commisso se torna l’entusiasmo può fare un’operazione da 30 milioni accendendo la sigaretta”

