Luis Alberto è già in Spagna in vacanza e salterà l’ultima di campionato per la quinta volta in sei anni

Ieri Luis Alberto non si era allenato con la squadra a causa di alcuni fastidi muscolari, la sua mancanza dall’undici titolare nel match contro il Verona in programma stasera era stata già preventivata, ma si pensava potesse almeno presenziare in panchina. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, però, il calciatore non sarà a disposizione di Sarri stasera neanche partendo fra le alternative: avrebbe già fatto rientro a casa, in Spagna, salutando anticipatamente la truppa biancoceleste. Una consuetudine, praticamente, per Luis Alberto: è, infatti, la quinta volta in sei stagioni che salta l’ultima di campionato.

