Cecchi: “Non vedo Duncan titolare, sogno uno alla Luis Alberto o De Paul. Jovic può risolvere tanti problemi”

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “La Fiorentina, rispetto ad altre società, è tra le poche che ha tirato fuori i soldi. Mancava un terzino destro e sta per arrivare, mancava un centrocampista ed è arrivato Mandragora. E poi c’è quel signore che arriva da Madrid che potrebbe risolvere tanti problemi. Può essere un innesto capace di portare un fragore nuovo in avanti. La grande scommessa che ci può portare più avanti di dove siamo adesso si chiama Luka Jovic. Rischio eccessivo affidare l’attacco a due scommesse come Jovic e Cabral? Sono affascinanti entrambe. Vedo un po’ più avanti Jovic per il ruolo da titolare, dà l’idea di uno che nel calcio di Italiano possa starci benissimo. Non è un giocatore che si isola, c’è tanta tecnica. Centrocampo? Ad oggi non vedo Duncan titolare, sogno uno alla Luis Alberto o De Paul”.