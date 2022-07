Barone: “Jovic può fare come Toni a Firenze. Farò di tutto per Milenkovic. Luis Alberto? Girano tanti nomi”

Dopo esser intervenuto ai microfoni dei media presenti a Moena, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha concesso un’intervista esclusiva a Sport Mediaset. Queste le sue dichiarazioni:

ENTUSIASMO FIORENTINA “E’ uno stile di vita, un movimento. E’ il pensiero sempre rivolto verso la Fiorentina. Questa è una cosa importante. Stiamo lavorando su tanti fronti per il futuro. Il lato marketing ha fatto un grande lavoro sul nuovo logo. Vorrei ringraziare tutti i tifosi per i sacrifici che fanno”.

COMMISSO “Voglio ringraziare sempre Rocco perché continua ad investire sulla Fiorentina ed è sempre presente, non solo sul fronte infrastrutture. Nel nostro futuro il settore giovanile sarà molto importante, cresceremo dall’interno”.Barone prosegue toccando anche altri temi”.

PARAGONI TONI JOVIC “Mi auguro che anche lui vinca la classifica marcatori. Abbiamo attaccanti di grande livello, ragazzi sia giovani che di esperienza. Luka è un giocatore molto importante, viene da una delle squadre più forti al mondo. Ora bisogna lavorare e so che Luka farà la sua parte, può ripetere quello che Toni ha fatto in passato qua a Firenze”.

MILENKOVIC “E’ un giocatore della Fiorentina, farò di tutto per tenerlo qua. Lui ed il suo entourage sono al corrente di questo. E’ qua da sei anni, è un giocatore molto importante per noi. Il resto sono chiacchiere, non abbiamo sentito altre società per lui”.

LUIS ALBERTO “Ci sono tanti nomi che girano. Luis Alberto è un giocatore della Lazio, non voglio entrare negli affari di altre società”.

ASTICELLA PIÙ ALTA? “Bisogna sempre alzarla. Saremo impegnati in tre competizioni, tutte importanti per noi”.