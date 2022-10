Retroscena La Nazione, Italiano voleva Luis Alberto. Niente Fiorentina perchè ha ingaggio troppo alto

C’è un’altra storia di mercato che ha tenuto i riflettori accesi su Fiorentina e Lazio nei mesi scorsi: è quella relativa al futuro di Luis Alberto. Il giocatore piaceva all’allenatore viola e i rapporti – per tutta l’estate – non buoni fra lo stesso Luis Alberto e Maurizio Sarri sembrano poter accendere una trattativa che però, nella realtà, non è mai decollata. Il dato fondamentale della questione fra l’altro era semplicemente uno: l’entità dell’ingaggio. Luis Alberto, infatti, ha uno stipendio che quasi raddoppia quello dei giocatori più pagati della Fiorentina.

Insomma, se davvero il club viola avesse voluto bussare alla porta del giocatore, oltre a programmare un investimento di non meno 20 milioni per il cartellino della Lazio, avrebbe dovuto mettere a bilancio un contratto pluriennale (minimo tre anni) per un’altra ventina di milioni.La Lazio, altro punto fermo della pseudo-trattativa, aveva infatti chiarito subito (con il Siviglia e probabilmente anche con i viola) che Luis Alberto non avrebbe mai lasciato Roma ’semplicemente’ in prestito. Lo riporta La Nazione