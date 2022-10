Luis Alberto ai margini della Lazio, sempre in panchina. Lo compri la Fiorentina, svoltiamo la stagione

La Lazio vince e dà spettacolo in casa dell’Atalanta, una lezione di calcio in piena regola quella di Maurizio Sarri al collega Gasperini, il tutto con un’assenza di spessore, vale a dire Luis Alberto, lasciato 90 minuti in panchina a vedere gli altri giocare. Ma non è stata di certo una sorpresa dato che il giocatore spagnolo classe 1992 non è quasi mai partito da titolare in questa stagione.

Quest’estate, non è un mistero, Luis Alberto è stato nei pensieri della Fiorentina, che però si è dovuta fermare di fronte alle cifre delle operazioni, vale a dire 20 milioni del cartellini più 3 milioni netti a stagione per 3 anni, che contando il lordo, sarebbe stata un’operazione da quasi 40 milioni di euro spalmata su tre stagioni. Cifre che hanno spaventato la società di Commisso.

Le difficoltà tecniche della Fiorentina sono sotto gli occhi di tutti, sia in fase di impostazione che in fase di rifinitura, uno come Luis Alberto andrebbe a risolvere tanti problemi che in questo momento ci sono nel centrocampo viola. Le cifre dell’affare difficilmente, seppur a gennaio, sarebbero nettamente più basse ma questa operazione potrebbe dare una bella svolta alla stagione della Fiorentina. Gennaio è molto più vicino di quanto sembra..

Flavio Ognissanti

