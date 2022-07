Promesse mantenute, quattro giocatori per Moena. Ora spazio al grande colpo sulla fascia o in mediana. Sorpresa per la difesa

la ciliegina arriverà

Qualche settimana fa vi scrivevo di avere fiducia nella proprietà (leggi qui), e che forse tutto quel silenzio avrebbe portato ad almeno quattro colpi improvvisi e tutti insieme. Beh escludendo Dodò che in queste ore è atterrato a Milano la dirigenza gigliata ha accontentato (al momento) tutti, mister e tifosi.

La conferenza stampa del direttore Pradè è stata inequivocabile, ed ha spiegato per bene quali sono state le scelte operate. I quattro giocatori arrivati sono stati scelti da tutti, dall’allenatore alla dirigenza passando per la proprietà. Una scelta, quella della sinergia lavorativa, che sin ora ha ripagato.

Come sappiamo però, Italiano aveva chiesto sette barra otto giocatori, ebbene sembra che la società stia valutando (come ampiamente specificato dal direttore Pradè) le condizioni di alcuni giocatori al momento infortunati (vedi Castrovilli) e voglia valutare alcuni giocatori tornati dai prestiti (vedi Kouame, Zurkowski, etc;).

Qualora la degenza di Castrovilli dovesse essere lunga, si valuta un alto profilo in mediana, ma se invece le condizioni del dieci viola dovessero verosimilmente migliorare in tempi veloci, si virerebbe su un giocatore capace di ricoprire più ruoli, un nome su tutti LUIS ALBERTO. Lo spagnolo in carriera ha ricoperto sia ruoli di centrocampo che ruoli di attacco, ed è innegabile che Italiano abbia chiesto più volte il famigerato nonché famoso ormai QUINTO ESTERNO. Lo spagnolo potrebbe sostituire Castrovilli in mediana per poi spostarsi a fare l’esterno una volta tornato il fantasista pugliese. Suggestioni di mercato certo, ma la dirigenza ha fatto capire che vuole regalare ai tifosi un GRANDE COLPO.

Quindi si attende solo di capire Moena cosa dirà e racconterà ad Italiano e alla dirigenza. Il grande colpo sarà in mediana o sull’esterno come detto prima, mentre invece per la difesa, qualora dovesse restare Milenkovic si pensa ad un colpo lowcost oppure ad un prestito. Mentre invece se Milenkovic dovesse partire è ovvio che la dirigenza non potrebbe farsi trovare impreparata.

Ci sono ancora tante sliding doors in serie A che stanno un po’ intasando il calcio mercato. E’ il caso di Gerard Delofeu, vecchio pallino di Pradè corteggiato anche in questa sessione di mercato. Il giocatore è in attesa di capire il Napoli cosa voglia fare, non è da escludere un affondo viola se tra i partenopei ed il giocatore qualcosa non dovesse chiudersi. Questo è solo un esempio ma ci sono parecchie situazioni analoghe al momento. Sarà compito della dirigenza tenere d’occhio anche il mercato altrui e provare a soffiare qualche giocatore ad altri competitor (come dicono quelli bravi).

Mi aspettavo un mercato come il primo anno di Pradè e Montella improvviso e ricco di colpi, al momento i fatti danno ragione sia a me (ma a chi importa) e sia alla dirigenza. Continuiamo a essere fiduciosi e positivi, che quest’anno se le cose continuano a girare così, potremmo davvero tornare a dire la nostra ai piani alti.

Jamme guagliù!!!

Lo scugnizzo viola

