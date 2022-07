Corriere Fiorentino, Luis Alberto, la Fiorentina può provare il colpo in agosto: servono 25 mln 

Luis Alberto (29), sogno non troppo nascosto nel cassetto della Fiorentina. Oltre a qualche ritocco difensivo, che riguardi anche la corsia sinistra dove si cercherà un’alternativa diversa da Terzic a Biraghi, l’interesse dei viola nelle prossime settimane è infatti destinato a tornare ancora a centrocampo, dove non è da escludere un inserimento pesante come sarebbe quello del centrocampista della Lazio. Sulla carta un’operazione complessa, oltre che per il Siviglia che sarebbe destinazione gradita allo spagnolo anche per la richiesta da 25 milioni da parte di Lotito, ma al tempo stesso un’idea che la Fiorentina continua a cullare in attesa che il mercato entri nel vivo, come da prassi, nelle ultime settimane del mese di agosto quando le trattative saranno prossime alla chiusura. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, CANNAVARO RIVELA: “FUI VICINO ALLA PANCHINA DELLA FIORENTINA, MA LA SOCIETÀ CINESE MI BLOCCÒ”