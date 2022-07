Cannavaro rivela: “Fui vicino alla panchina della Fiorentina, ma la società cinese mi bloccò”

Intervenuto ai microfoni di Dazn per ricordare la vittoria dell’Italia al Mondiale 2006, Fabio Cannavaro ha rivelato un curioso retroscena sulla possibilità di diventare allenatore della squadra viola. Ecco le sue parole: “La Fiorentina ha un progetto molto valido. Ci sono stati dei contatti tempo fa, ma io ero ancora in Cina e la società cinese non mi fece tornare in Italia. I viola hanno un ottimo allenatore, avrei potuto allenare Vlahovic che a me piace molto: è un giocatore moderno ma allo stesso tempo ha ancora qualcosa dei giocatori del passato, a lui piace il contatto, è un attaccante forte che è sempre in grado di sentire l’uomo e non ha paura di lottare per la palla”.