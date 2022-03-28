Un posto in Europa per un mercato di alto livello. Luis Alberto nel mirino, piace Dalot
Per la prossima estate, le priorità di mercato riguarderanno difesa e centrocampo
A cura di Redazione Labaroviola
28 marzo 2022 09:53
Le priorità dal prossimo mercato riguarderanno difesa e centrocampo, dove i primi identikit portano a nomi del calibro del difensore argentino Senesi, del terzino portoghese Dalot e dello spagnolo della Lazio, Luis Alberto. É lecito pensare che un ritorno in Europa, diventerebbe il miglior biglietto da visita per chi dovrà concludere le trattative. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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