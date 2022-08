Corriere Fiorentino, Luis Alberto, il Siviglia lo snobba ed ora la Fiorentina resta l’unica soluzione

Italiano preme per l’arrivo di un centrocampista di qualità e i nomi in ballo sono sempre quelli. Si va da Bajrami passando per Lo Celso fino al vecchio sogno Luis Alberto. A proposito. Il fatto che il Siviglia abbia preso Isco ha di fatto chiuso in faccia al fantasista le porte per un ritorno a casa. La missione per la Fiorentina resta quasi impossibile ma se davvero lui non ne vuole più sapere della Lazio, Firenze è rimasta una delle poche soluzioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

