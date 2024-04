Pedullà demolisce Luis Alberto, aveva tradito Sarri: “Gli ex ammutinati ora hanno la tosse”

Il giornalista ed opinionista Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter commenta duramente il clamoroso annuncio del centrocampista spagnolo che dopo oltre 300 presenze nel club ha deciso di lasciare la Lazio intendendo rescindere un contratto rinnovato solamente 7 mesi fa fino al 2028 con un ingaggio molto importante. Le polemiche tra Luis Alberto, società e staff tecnico non sono mai mancate così come i lampi di classe che Il Mago ha regalato in campo. In particolare l’amore mai sbocciato con Maurizio Sarri, tanto da essere considerato uno degli “ammutinati”, e “salutato” al termine di due anni e mezzo di incomprensioni con un “Mi piace“ alla notizia pubblicata dalla Lazio riguardante le dimissioni presentate dal tecnico toscano e accettate dalla società biancoceleste. In seguito sul suo profilo Instagram si era poi affrettato a pubblicare il post “Grazie per questi anni importanti e con tante soddisfazioni, ti auguro il meglio per il tuo futuro“. “Prima l’uomo poi il calciatore” ammonì Pedullà, un appello rimasto inascoltato.

Gli ex ammutinati ora hanno la tosse — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) April 12, 2024

