Bucchioni: “Luis Alberto? Cifre esagerate per l’età. Ma sarebbe segnale forte per la Champions”

Il noto opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Italia7 per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Tre i temi toccati c’è anche il sogno di mercato Luis Alberto. Ecco le sue parole: “Le cifre sono un po’ iperboliche per l’età del calciatore. Ci manca molto il verbale di Rocco Commisso, che faceva capire le sue idee quando parlava. Da dicembre abbiamo sentito solo interventi al termine dei match o per complimentarsi con qualcuno. Ma dal punto di vista della programmazione si fa fatica a capire. Se Rocco volesse andare in Champions, l’acquisto di Luis Alberto darebbe un segnale forte”.

