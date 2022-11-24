L'entourage di Luis Alberto si sta muovendo per trovare offerte da portare alla Lazio

Luis Alberto è uno dei nomi che circola intorno alla Fiorentina per il mercato di gennaio, il giocatore della Lazio non va d'accordo con Sarri

Dall’Atletico Madrid al Cadice, passando per il Siviglia, sono stati già parecchi i club iberici accostati a Luis Alberto, ma la realtà - sottolinea Il Messaggero - è che per ora non si è mosso nulla. Ecco perché Lotito - si legge - nel vertice di sabato ha rinnovato a Sarri l’invito di non tagliare del tutto il numero 10: riserva sì, ma sempre determinante con 4 gol (di cui 3 da subentrato) e 2 assist. Luis però non si sente un gregario, per questo il suo entourage ha iniziato a muoversi per portare offerte concrete sul tavolo del patron, quest’ultimo accetterebbe un prestito con obbligo di riscatto. Lo riporta TMW

VIAGGIO NEL BILANCIO DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/il-bilancio-della-fiorentina-attivo-di-43-milioni-ricavi-per-233-milioni-dalla-juventus-oltre-110-milioni/193704/