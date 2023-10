Sarri tentato dallo schierare Kamada contro la Fiorentina, ma non può mettere in panchina Luis Alberto

La Lazio è chiamata a rialzarsi dopo il brutto ko in Champions League contro il Feyenoord. I biancocelesti saranno impegnati nel posticipo del lunedì contro la Fiorentina e mister Sarri deve ancora sciogliere un paio di dubbi soprattutto a centrocampo. L’allenatore capitolino è tentato dall’opzione Kamada, ma difficilmente rinuncerà a Luis Alberto dal primo minuto. Per questo è ipotizzabile una staffetta tra i due, considerando soprattutto le dichiarazioni di Sarri sul calciatore giapponese dopo la gara in Olanda.

“Contro una squadra del genere come il Feyenoord vai a scegliere la tecnica o la fisicità? Io ho più il rammarico per non aver fatto giocare Kamada. Se si esclude l’aspetto tecnico, forse era più una partita da Guendouzi”.

Nei biancocelesti può tornare dall’inizio Immobile in attacco, ma andrà in scena l’oramai consueta staffetta con Castellanos; ali offensive saranno Zaccagni e Felipe Anderson. In regia può essere chiamato agli straordinari Rovella, ai suoi lati Guendouzi e Luis Alberto. Dalla panchina, nel caso, Kamada e Vecino. In difesa mancherà al centro l’infortunato Casale mentre Hysaj si rivedrà sulla fascia. In porta Provedel.

BELTRAN ADESSO NON DEVE FERMARSI