Beltran finalmente si è sbloccato ed ora non vuole fermarsi: il Vichingo spesso paragonato a Lautaro

Lucas Beltran finalmente si è sbloccato, paragonato anche a Lautaro Martinez negli ultimi tempi dall’ex viola Daniel Bertoni. Vincenzo Italiano, rivede in lui molto del calciatore che è stato Francesco Baiano, proprio quel “Ciccio” che è stato il partner perfetto di Batistuta a Firenze. Negli ultimi tempi un po’ di pressione dovuta alla mancanza di reti, forse, era percepita dall’attaccante, il quale però è riuscito a sbloccarsi dopo due mesi. Il “Vichingo” (soprannome che si porta dietro dall’Argentina per i capelli rossicci), ha visto la luce là in fondo alla rete della porta sotto la Curva Ferrovia, lì dove è andato a infilarsi il destro con cui ha battuto il portiere del Cukaricki per la prima volta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

