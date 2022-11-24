Da Roma, Lotito fissa la formula per Luis Alberto: prestito con obbligo di riscatto. Fiorentina avvertita

Claudio Lotito stabilisce la formula per acquistare Luis Alberto. Come riportato da Il Messaggero, il Mago non si sente un gregario e il suo entourage si sta muovendo per portare offerte concrete sul...

Claudio Lotito stabilisce la formula per acquistare Luis Alberto. Come riportato da Il Messaggero, il Mago non si sente un gregario e il suo entourage si sta muovendo per portare offerte concrete sul tavolo della Lazio, che accetterebbe la formula del prestito con obbligo di riscatto, la stessa con cui verrebbe acquistato Ivan Ilic dall'Hellas Verona (nome caldo già da questa estate per i biancocelesti). La Fiorentina non fa mistero di gradire le qualità dello spagnolo, la Lazio fissa la formula. E vedremo se ci sarà un tentativo...

CORRIERE DELLO SPORT, GONZALEZ E SOTTIL KO: LA FIORENTINA PIOMBA SU BOGA, È IN USCITA DALL’ATALANTA

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