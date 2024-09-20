Luis Alberto attacca: "Ditemi uno che è uscito bene dalla Lazio. Fanno così, guardate ora Cataldi"

L'ex centrocampista della Lazio ha parlato del suo addio a Cronache di Spogliatoio, attaccando la dirigenza biancoceleste

In vista di uno scoppiettante Fiorentina-Lazio, l'ex centrocampista biancoceleste, Luis Alberto, è tornato a parlare del suo addio al club capitolino. Parole che hanno fatto discutere, amare per la dirigenza della sua ex squadra. Queste il racconto del calciatore brasiliano per Cronache di Spogliatoio:

"Perché sono andato via? Ditemi uno che è uscito bene dalla Lazio. Fanno così: guardate ora proprio Cataldi… era lì fin da piccolo. È un peccato perché poi vedi altre squadre che si comportano diversamente: almeno ti fanno fare un saluto o una conferenza stampa. Radu, ma anche con Lulic e Milinkovic-Savic, a nessuno di loro è stato concesso. Tutti escono male perché non parlano in faccia, è un peccato. La Lazio è una società speciale, però non per le persone che ci sono dentro, ma per quello che c’è fuori, che è una roba pazzesca. Ho tanti amici tifosi, auando parli con loro è tutto. C’è gente che lo mette davanti alla famiglia. Noi eravamo felici dentro perché c’erano Inzaghi e Tare. Con Igli ho litigato mille volte, ma sapevamo che eravamo due persone giuste e trovavamo la ragione. Dopo quel periodo è finito tutto. Quella è stata la differenza, anche quando è andato via Sarri, era finito il ciclo. Avevo appena rinnovato, per me l’idea era restare a vita. Non mi andava però di rimanere in un posto in cui non vedevo niente di pulito. Non sono mai stato zitto. Era il momento di andarmene e stare più tranquillo calcisticamente".

Baroni: “Non voglio rischiare niente con Castellanos, al suo posto uno tra Pedro e Noslin”

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