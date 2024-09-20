Luis Alberto attacca: "Lazio società speciale, non le persone dentro". Fabiani risponde: "Prende in giro i tifosi"

Tra poco meno di due giorni il match del Franchi tra la Fiorentina e la Lazio. La società biancoceleste alle prese, però, anche con qualche attrito con l'ex Luis Alberto

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha commentato la lettera dell’ex centrocampista biancoceleste Luis Alberto pubblicata da Cronache di Spogliatoio nella giornata di ieri. Fabiani risponde dopo le accuse di Luis Alberto sul fatto che il problema della società di Lotito siano proprio le persone che lavorano al suo interno. Ecco le sue parole:

“C’è poco da commentare, finiremmo per essere uguali a certe persone che affermano delle stupidaggini. In questi soggetti vige la sindrome rancorosa del beneficiato o del bonificato, le chiuderei qui. Oggi non sono in vena di prolungarmi più del dovuto, ma mi fa incazzare che alcuni soggetti possano prendere in giro i tifosi. A queste cose non ci sto e mi ci avveleno anche. Chiudiamola qui e facciamo finta che si sia fatta passare un’ulteriore bizza allo stalliere del re”.

ENZO BUCCHIONI DICE LA SUA SU GUDMUNDSSON E PALLADINO

https://www.labaroviola.com/bucchioni-gudmundsson-lo-metto-subito-anche-se-ha-50-minuti-palladino-non-rischia-gia-con-la-lazio/269037/