Labaro Viola

Notizie Fabiani Fiorentina

Fabiani: "Lasciate stare quello che dicono a Firenze che Sarri non ha firmato, ha già firmato con la Lazio"

02 giugno 2025 13:28

Fabiani (ds Lazio): "Baroni ha ritenuto opportuno andare via per motivi suoi. La squadra c'è"

01 giugno 2025 15:00

Castrovilli già in uscita dalla Lazio? Il ds Fabiani: "Poteva fare di più. L'asticella si è alzata"

31 dicembre 2024 18:30

Ds Lazio furibondo: "Douglas Luiz tira un pugno a Patric, il VAR a cosa serve? Var a chiamata? Sono contrario"

20 ottobre 2024 10:25

La Juventus è tornata, grave errore arbitrale a favore. Pugno non visto di Douglas Luiz: "Vanno fermati"

19 ottobre 2024 23:25

Luis Alberto attacca: "Lazio società speciale, non le persone dentro". Fabiani risponde: "Prende in giro i tifosi"

20 settembre 2024 20:00

Lazio, Fabiani: "Cataldi? Gli dissi 'se vuoi, puoi andare'. Mezz'ora dopo i documenti della Fiorentina"

11 settembre 2024 15:56

Il ds Fabiani appoggia Sarri: "La Fiorentina aveva giocato 8 giorni prima, noi solo 4 prima col Torino"

28 febbraio 2024 15:32

La Lazio mette a tacere le voci su Felipe Anderson alla Fiorentina: "Il rinnovo è ok, a breve l'incontro"

24 novembre 2023 20:35

Archivio

Esplora l'archivio di Fabiani

Sett. 23 Sett. 22 Sett. 1
Sett. 42 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 9
Sett. 47