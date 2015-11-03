Notizie Fabiani Fiorentina

Fabiani: "Lasciate stare quello che dicono a Firenze che Sarri non ha firmato, ha già firmato con la Lazio"
02 giugno 2025 13:28
Fabiani (ds Lazio): "Baroni ha ritenuto opportuno andare via per motivi suoi. La squadra c'è"
01 giugno 2025 15:00
Castrovilli già in uscita dalla Lazio? Il ds Fabiani: "Poteva fare di più. L'asticella si è alzata"
31 dicembre 2024 18:30
Ds Lazio furibondo: "Douglas Luiz tira un pugno a Patric, il VAR a cosa serve? Var a chiamata? Sono contrario"
20 ottobre 2024 10:25
La Juventus è tornata, grave errore arbitrale a favore. Pugno non visto di Douglas Luiz: "Vanno fermati"
19 ottobre 2024 23:25
Luis Alberto attacca: "Lazio società speciale, non le persone dentro". Fabiani risponde: "Prende in giro i tifosi"
20 settembre 2024 20:00
Lazio, Fabiani: "Cataldi? Gli dissi 'se vuoi, puoi andare'. Mezz'ora dopo i documenti della Fiorentina"
11 settembre 2024 15:56
Il ds Fabiani appoggia Sarri: "La Fiorentina aveva giocato 8 giorni prima, noi solo 4 prima col Torino"
28 febbraio 2024 15:32
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