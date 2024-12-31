Castrovilli già in uscita dalla Lazio? Il ds Fabiani: "Poteva fare di più. L'asticella si è alzata"

Sapevamo dei suoi problemi, anche se i fastidi di operazioni passate non hanno mai dato problemi

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel soffermandosi anche sul rendimento dell'ex centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, che dopo essere passato in biancoceleste in estate potrebbe già lasciare Roma nel mercato invernale. Queste le dichiarazioni di Fabiani:

"Castrovilli? È un giocatore che abbiamo preso quest'anno con un anno di contratto. Quando è stato chiamato in campo ha fatto la sua parte, poteva fare molto molto di più. Ma è anche vero che non ha minutaggio nelle gambe, e togliere minuti a Rovella, Guendouzi, Dele-Bashiru non è facile. Allo stesso tempo non è semplice trovare un giocatore che possa pareggiare il loro rendimento. L'asticella oggi si è leggermente alzata."

L'ESTERNO DELLA FIORENTINA HA VOLUTO RICORDARE IL SUO 2024 CON UN VIDEO SOCIAL

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