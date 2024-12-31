Colpani saluta il 2024: "Anno che ha segnato la mia vita e carriera. Spero in un 2025 ricco di soddisfazioni"

Andrea Colpani ha postato un video sul proprio profilo Instagram per ricordare il suo 2024, anno che l'ha visto consacrarsi con il Monza per poi trasferirsi alla Fiorentina in estate. Ecco le sue paro...

Andrea Colpani ha postato un video sul proprio profilo Instagram per ricordare il suo 2024, anno che l'ha visto consacrarsi con il Monza per poi trasferirsi alla Fiorentina in estate. Ecco le sue parole:

"Un anno che ha segnato una tappa importante nella mia vita e nella mia carriera, con un cambiamento che ha portato nuove sfide e opportunità di crescita.

Ringrazio tutte le persone che mi hanno supportato e che sono state al mio fianco in questo percorso, dentro e fuori dal campo.

Sperando in un 2025 ricco di soddisfazioni, auguro buon anno a tutti voi!"

PER STRAPPARE LUIZ HENRIQUE AL BOTAFOGO CI VUOLE UN SUPER INVESTIMENTO

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