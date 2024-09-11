Lazio, Fabiani: "Cataldi? Gli dissi 'se vuoi, puoi andare'. Mezz'ora dopo i documenti della Fiorentina"

Il direttore sportivo della Lazio racconta il retroscena legato alla partenza di Cataldi, ora nuovo centrocampista della Fiorentina

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, è intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione di Boulaye Dia, nuovo acquisto per l'attacco biancoceleste, dove ha risposto così alla domanda sulla situazione legata alla partenza di Danilo Cataldi, ora in forza alla Fiorentina. Queste le parole del dirigente del club capitolino, riportate da Lalaziosiamonoi.it:

"La cessione di Cataldi è nata in fretta e furia, mi ha chiamato il suo agente, mi ha chiesto la posizione della Lazio in caso di interesse di un'altra squadra, non sapevo neanche quale. Gli abbiamo detto: se vuole andare, può andare. Dopo mezz'ora mi sono arrivati i documenti della Fiorentina. Io mi sarei comportato diversamente, qualcuno ha dato per scontato tutto ciò. Bisogna vedere come stanno le cose, io non mi sottraggo a nulla, è vero che nell'ultimo mese mi sono confrontato con Danilo a quattro occhi, ci siamo detti delle cose, per rispetto del ragazzo, straordinario, è giusto che il colloquio rimanga tra me e lui. Questo fa parte del calcio da campo. Poi possiamo dire altre cose inesatte, io devo tenere la barra dritta per non essere rimproverato di mancata logica di serietà. Agisco in buona fede, Cataldi è in prestito, è ancora di proprietà della Lazio, non c'è nessun tipo di problema. Non è stato rimpiazzato".

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