La Lazio mette a tacere le voci su Felipe Anderson alla Fiorentina: “Il rinnovo è ok, a breve l’incontro”

Tiene banco in casa biancoceleste la situazione legata ai rinnovi di contratto. Il più imminente è quello di Felipe Anderson che ha il contratto in scadenza a giugno prossimo. Nei giorni scorsi sono rimbalzate voci di interessanti dall’Arabia ma anche di altri club italiani come la Fiorentina (QUI LA SITUAZIONE). Ai microfoni del Messaggero è intervento il DS della Lazio Angelo Fabiani che ha rassicurato i tifosi sul rinnovo di contratto del Pibe. “È tutto apposto. La settimana prossima ci sarà l’incontro, ma ora dobbiamo pensare solo a Salerno”.