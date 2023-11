Fiorentina su Felipe Anderson? Ha chiesto alla Lazio 3 milioni e mezzo per rinnovare. Troppi per tutti

Nei giorni scorsi Lady Radio ha accostato il nome di Felipe Anderson alla Fiorentina per il prossimo giugno. L’esterno brasiliano classe 1993 è in scadenza di contratto con la società biancoceleste alla fine di questa stagione e attualmente percepisce uno stipendio di 2,2 milioni netti a stagione che costano alla Lazio 2,8 milioni lordi grazie al decreto crescita. Per rinnovare il suo contratto Felipe Anderson ha chiesto alla Lazio 3 milioni e mezzo. Una cifra che molto difficilmente Lotito potrà accettare anche perchè si tratta di un calciatore di 30 anni (classe 1993). I biancocelesti offrono un rinnovo economicamente in linea con lo stipendio attuale e molto difficilmente si spingeranno oltre. Dunque, se dovesse arrivare la rottura con la Lazio resta difficile da immaginare che la Fiorentina possa garantire uno stipendio come quello richiesto dal calciatore alla sua attuale società.

