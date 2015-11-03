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Notizie Felipe Anderson Fiorentina

Tuttosport, che figuraccia! Titolo su Felipe Anderson-Juve ma poi deve cambiare tutto. Va in Brasile

16 aprile 2024 08:47

Lazio-Salernitana, contestazione a Lotito e alla squadra: Gol e fischi per Felipe Anderson

12 aprile 2024 22:27

Altro che Fiorentina, Felipe Anderson ha chiesto 4 milioni alla Lazio per il rinnovo. La Juventus osserva

15 dicembre 2023 11:45

La Lazio mette a tacere le voci su Felipe Anderson alla Fiorentina: "Il rinnovo è ok, a breve l'incontro"

24 novembre 2023 20:35

Fiorentina su Felipe Anderson? Ha chiesto alla Lazio 3 milioni e mezzo per rinnovare. Troppi per tutti

23 novembre 2023 20:18

Lady Radio: "Sondaggio Fiorentina per Felipe Anderson a parametro zero, apertura del brasiliano"

20 novembre 2023 14:02

Felipe Anderson: "Fiorentina squadra con ambizioni importanti. Sono consapevoli della loro forza"

26 ottobre 2021 22:20

Tuttosport, Fiorentina su Felipe Anderson: può arrivare in prestito con diritto/obbligo di riscatto

21 gennaio 2021 10:50

Nazione, Felipe Anderson-Fiorentina, la pista resta aperta: serve trovare un'intesa con il West Ham

21 gennaio 2021 09:37

Sky Sport, la Fiorentina punta Kokorin dello Spartak Mosca. Piace anche Felipe Anderson del West Ham

19 gennaio 2021 23:27

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