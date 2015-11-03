Notizie Felipe Anderson Fiorentina

Tuttosport, che figuraccia! Titolo su Felipe Anderson-Juve ma poi deve cambiare tutto. Va in Brasile
16 aprile 2024 08:47
Lazio-Salernitana, contestazione a Lotito e alla squadra: Gol e fischi per Felipe Anderson
12 aprile 2024 22:27
Altro che Fiorentina, Felipe Anderson ha chiesto 4 milioni alla Lazio per il rinnovo. La Juventus osserva
15 dicembre 2023 11:45
La Lazio mette a tacere le voci su Felipe Anderson alla Fiorentina: "Il rinnovo è ok, a breve l'incontro"
24 novembre 2023 20:35
Fiorentina su Felipe Anderson? Ha chiesto alla Lazio 3 milioni e mezzo per rinnovare. Troppi per tutti
23 novembre 2023 20:18
Lady Radio: "Sondaggio Fiorentina per Felipe Anderson a parametro zero, apertura del brasiliano"
20 novembre 2023 14:02
Felipe Anderson: "Fiorentina squadra con ambizioni importanti. Sono consapevoli della loro forza"
26 ottobre 2021 22:20
Tuttosport, Fiorentina su Felipe Anderson: può arrivare in prestito con diritto/obbligo di riscatto
21 gennaio 2021 10:50
Nazione, Felipe Anderson-Fiorentina, la pista resta aperta: serve trovare un'intesa con il West Ham
21 gennaio 2021 09:37
Sky Sport, la Fiorentina punta Kokorin dello Spartak Mosca. Piace anche Felipe Anderson del West Ham
19 gennaio 2021 23:27
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