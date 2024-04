Lazio-Salernitana, contestazione a Lotito e alla squadra: Gol e fischi per Felipe Anderson

Clima surreale all’Olimpico dove la Lazio è andata in vantaggio contro la Salernitana e sta conducendo nel punteggio con margine, ma la sua tifoseria sta contestando duramente la squadra ed il presidente Lotito. Sin dalla vigilia si sapeva che non sarebbe stato semplice per i biancocelesti che sono stati fischiati dai loro sostenitori durante l’ingresso in campo e nel riscaldamento. Il clima è da imputare ad una stagione che non ha dato grandi soddisfazioni dopo il secondo posto dell’anno scorso e la sconfitta nel derby. La rabbia della Curva Nord si è espressa con uno striscione: “Non siete degni di indossare la nostra maglia“. Ad aprire le marcature ci ha pensato Felipe Anderson che, però, è stato fischiato. Addirittura quando lo speaker ha gridato il suo nome, il pubblico lo hanno sommerso di fischi così come in occasione del secondo gol. Nel suo caso i fischi sono da imputare anche ad un immediato trasferimento alla Juventus a parametro zero.

Lo riporta Tuttomercatoweb