“Felipe, e uno!”, questo sarebbe stato il titolo di Tuttosport in edicola oggi. Dopo che il brasiliano ha annunciato ieri sera nelle storie Instagram il suo addio alla Lazio, a fine stagione, a causa di un rinnovo di contratto non arrivato (per mancanza di accordo), il quotidiano dava per fatto l’affare Felipe Anderson-Juve, peccato che poi il Palmeiras abbia ufficializzato il suo ritorno in patria. Da lì, dopo la mezzanotte il titolo cambiato da Tuttosport anche se la figuraccia resta.