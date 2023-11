Lady Radio: “Sondaggio Fiorentina per Felipe Anderson a parametro zero, apertura del brasiliano”

Secondo quanto riportato da Lady Radio, la Fiorentina avrebbe fatto un sondaggio per Felipe Anderson. Il fortissimo esterno della Lazio classe 1993 in scadenza di contratto con la società biancoceleste che non sta, per ora, rinnovando. Il brasiliano non ha rifiutato le avances viola in attesa di capire il suo futuro a Roma. Per la Fiorentina sarebbe un colpo niente male considerando la sua età non anziana, 30 anni, e le sue grandi qualità.

ITALIANO PROVA UN NUOVO MODULO PER LA FIORENTINA