Altro che Fiorentina, Felipe Anderson ha chiesto 4 milioni alla Lazio per il rinnovo. La Juventus osserva

Felipe Anderson ha chiesto un ingaggio quadriennale da 4 milioni a stagione, bonus inclusi, per firmare il rinnovo con la Lazio. Il contratto è in scadenza, ci sono stati colloqui con la sorella-manager e con un intermediario italiano figlio d’arte che fin qui non hanno portato alla fumata bianca. E a queste condizioni, sembra abbastanza complicato che si possa arrivare a una soluzione, fermo restando che la situazione andrà seguita nelle prossime settimane. Il legame tra Lotito e Felipe Anderson è consolidato, ma non giustifica una richiesta di tal tipo, a maggior ragione se consideriamo il rendimento insufficiente di questa stagione, forse imbarazzante delle ultime partite. Vedremo se la situazione cambierà nelle prossime settimane, di sicuro la Lazio per il futuro punta su Isaksen. L’entourage dell’esterno offensivo brasiliano ha offerto Felipe Anderson un po’ a tutti, compresa la Juve. Il club bianconero ha memorizzato, ha preso atto, ma almeno fin qui non ha programmato altre mosse. Vedremo più avanti, tenendo conto che la Juve gioca su più tavoli, ma poi conta stringere e non sempre avviene: la vicenda Lukaku insegna… Nel caso di Felipe Anderson, poi, è troppo presto per fare una mossa in vista della prossima estate. Lo scrive Alfredo Pedullà

