Nazione, Felipe Anderson-Fiorentina, la pista resta aperta: serve trovare un’intesa con il West Ham

La Fiorentina sta tenendo aperte più piste per l’attacco. Il nome? Felipe Anderson, l’ex giocatore della Lazio, ceduto al West Ham qualche tempo fa, non sta vivendo un bel momento. Il prestito al Porto non ha dato buoni risultati, per questo il brasiliano accetterebbe il trasferimento a Firenze, per provare a rilanciare la sua carriera. Ora bisogna trovare un’intesa con gli inglesi, che pagarono molto il suo cartellino. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

