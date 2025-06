Fabiani: “Lasciate stare quello che dicono a Firenze che Sarri non ha firmato, ha già firmato con la Lazio”

il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani conferma. Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio, dopo la ratifica dell’addio di Marco Baroni alla panchina biancoceleste.

In un video pubblicato dall’agenzia Adnkronos, si vede il direttore sportivo biancoceleste parlare a telefono e riferire quanto segue: “Lascia perdere quello che dicono a Firenze che non ha firmato. Sarri ha già firmato, i contratti ce li ho io, stanotte alle 2 ha firmato anche Claudio (Lotito, ndr). Quindi non ci sono problemi. Giovedì verrà per programmare la stagione”.

Il dirigente capitolino, quindi, risponde a precisa domanda: “Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio? Sì, 100%”. Una ulteriore panchina che viene così definita, in attesa di capire cosa succederà alle altre come Roma, Atalanta, Juventus e Fiorentina. Nelle scorse ore vi avevamo raccontato i dettagli del ritorno di Sarri a Formello, col tecnico che ha messo nero su bianco un nuovo contratto biennale con opzione automatica per una ulteriore stagione al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali di squadra. E giovedì, come detto da Fabiani, sarà a Roma per iniziare a disegnare la Lazio del futuro anche dal punto di vista del mercato. Per la giornata di domani, invece, è prevista la risoluzione dello stesso Baroni con la società del presidente Lotito.