Bucchioni: "Gudmundsson? Lo metto subito anche se ha 50 minuti. Palladino non rischia già con la Lazio"

La mia preoccupazione nelle prime partite era che non si è visto nulla, una squadra senza senso

Enxo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"Palladino a rischio? No già domenica no perché se la Fiorentina ha preso un allenatore come Palladino sono consci che è un allenatore giovane. Lo sai che è un talento della panchina ma sai anche che possono esserci delle controindicazioni perché non è un allenatore pronto. La Roma l'ha fatto ma c'erano altre problematiche. L'allenatore adesso deve seguire anche i programmi di una società, deve essere un'aziendalista.

La crescita della Fiorentina? L'unico momento di crescita che ho visto sono stati i primi 40 minuti di Bergamo con almeno la personalità e la capacità di stare in campo nonostante un gioco di rimessa. Ripartiamo da lì e se vedo un'ulteriore crescita allora diremo, aldilà del risultato, che l'allenatore sta lavorando. Ora l'organico c'è e tutte le lamentele dell'allenatore durante il mercato sono sparite e penso che fino a metà ottobre abbia il diritto di lavorare.

Gudmundsson? Aiuterà assolutamente. Fa 3 cose fondamentali: lega il gioco, fa assist e segna. Un giocatore di questo livello diventa fondamentale. Non so in che condizioni sia ma io in campo lo metto subito anche se ha 50 minuti di autonomia.

Credo che si sia allenato e che abbia una condizione accettabile e di conseguenza lo metto dal primo minuto, puoi creare anche un'energia nello stadio con un giocatore che aspettano tutti da gennaio addirittura."

PALLADINO IN BILICO? L'OPINIONE DI ALESSANDRO BOCCI

https://www.labaroviola.com/bocci-se-palladino-stecca-anche-domenica-puo-entrare-davvero-nel-mirino-delle-critiche/269032/