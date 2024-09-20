Bocci: "Se Palladino stecca anche domenica, può entrare davvero nel mirino delle critiche"

Il noto giornalista ha parlato del lunch match domenicale della Fiorentina che ha già un valore enorme per la stagione

A Radio Bruno ha parlato il noto giornalista Alessandro Bocci che si è soffermato sul lunch match domenicale tra Fiorentina e Lazio: "Partita che dirà tanto per le ambizioni viola perché un altro passo falso potrebbe far danni. Purtroppo questa squadra ha iniziato tardi a lavorare insieme e si vede perché manca ancora l'ossatura ed è un'attenuante forte per Palladino. Io mi aspetto tanto da lui, si deve dare una mossa ed imprimere la sua mano perché se perde può entrare nel mirino delle critiche davvero. Io lo difendo e non voglio cacciarlo però la Fiorentina non ha ancora un gioco e le sue idee in campo non si vedono. Palladino ha bisogno di tempo ma non lo può avere perché la stagione è già ben avviata quindi deve inventarsi qualcosa e magari rivedere le sue tattiche. Sono fiducioso perché l'unico che ha fatto tutto il ritiro con lui dei nuovi é Kean ed è l'unico che vola."

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