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Da Roma, Sarri stufo di Luis Alberto vuole che la società lo venda. Occasione per la Fiorentina?

Questa volta Luis Alberto potrebbe lasciare davvero la Lazio. La Fiorentina potrebbe tentare di riprovarci?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2022 12:38
Da Roma, Sarri stufo di Luis Alberto vuole che la società lo venda. Occasione per la Fiorentina? -
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As Roma 20/02/2021 - campionato di calcio serie A / Lazio-Sampdoria / foto Antonello Sammarco/Image Sportnella foto: esultanza gol Luis Alberto

Secondo quello che riporta Il Messaggero, Maurizio Sarri avrebbe chiesto nuovamente la cessione di Luis Alberto a Claudio Lotito. Il numero uno biancoceleste non avrebbe però alcuna intenzione di svendere lo spagnolo per accontentare le richieste del tecnico. Ma con l'offerta giusta lo spagnolo potrebbe lasciare la capitale. La Fiorentina potrebbe riprovarci?

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