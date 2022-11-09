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Sentite Jovic: "Milenkovic spero non si arrabbi, ma la forza della Fiorentina è l'attacco, non la difesa"

L'attaccante della Fiorentina Luka Jovic ha parlato dei progressi fatti dal reparto offensivo della sua squadra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2022 12:31
Sentite Jovic: "Milenkovic spero non si arrabbi, ma la forza della Fiorentina è l'attacco, non la difesa" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Intervistato dal media serbo RTS, l'attaccante della Fiorentina Luka Jovic ha parlato anche dei miglioramenti compiuti dall'attacco viola. Questo il suo parere: “Spero che il mio compagno di squadra Nikola non si arrabbi, ma abbiamo fatto molti progressi in attacco ed adesso è il nostro punto forte. Stiamo giocando in modo fenomenale e spero di rimettermi presto in forma e di aiutare i miei compagni di squadra nel modo giusto”.

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