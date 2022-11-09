Sentite Jovic: "Milenkovic spero non si arrabbi, ma la forza della Fiorentina è l'attacco, non la difesa"

L'attaccante della Fiorentina Luka Jovic ha parlato dei progressi fatti dal reparto offensivo della sua squadra

Intervistato dal media serbo RTS, l'attaccante della Fiorentina Luka Jovic ha parlato anche dei miglioramenti compiuti dall'attacco viola. Questo il suo parere: “Spero che il mio compagno di squadra Nikola non si arrabbi, ma abbiamo fatto molti progressi in attacco ed adesso è il nostro punto forte. Stiamo giocando in modo fenomenale e spero di rimettermi presto in forma e di aiutare i miei compagni di squadra nel modo giusto”.

DALLA RUSSIA SICURI SU KOKORIN

https://www.labaroviola.com/dalla-russia-sicuri-kokorin-non-tornera-alla-fiorentina-sta-facendo-bene-perche-gioca-a-cipro/191766/