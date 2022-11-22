Bucchioni sicuro: "Luis Alberto non arriverà alla Fiorentina perchè Lotito chiede troppi soldi"
Si avvicina il mercato di gennaio per la Fiorentina, ne ha parlato Enzo Bucchioni parlando anche di Sabiri
Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno dei temi legati al mercato della Fiorentina, queste le sue parole anche su Luis Alberto, accostato ai viola nelle ultime ore:
"Secondo il mio parere a gennaio va presa una punta perchè Cabral è in difficoltà. Per quanto riguarda Luis Alberto, non arriverà alla Fiorentina perchè Lotito chiede troppi soldi e il calciatore da ciò che mi risulta preferisce la Spagna. Sabiri? Vediamo, è valutato 3 milioni, in quel ruolo abbiamo diversi giocatori. A gennaio devi risolvere le situazioni legate a Zurkowski, Venuti e Ranieri, Mandragora è un giocatore che va aspettato. A gennaio scorso sarebbe stato meglio prendere Berardi a 30 milioni che Ikonè e Cabral. Aspettiamo e vediamo cosa farà la società a gennaio sul mercato"
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