Del Piero incontra Batistuta in Qatar e gli chiede una foto: "Buenos dias" scrive l'ex Juventus

Le due bandiere di Juventus e Fiorentina insieme in Qatar, la foto social è stata pubblicata da Del Piero, con la condivisione di Batistuta

Con i mondiali in Qatar tante leggende del calcio sono a seguire la massima competizione calcistica, tra questi anche Alessandro Del Piero e Gabriel Batistuta, simboli di Juventus e Fiorentina e probabilmente anche di un calcio che non c'è più. I due si sono incontrati questa mattina e si sono fotografati insieme, segno dell'ottimo rapporto tra i due. La fotografia è stata pubblicata sul profilo Instagram di Del Piero e ricondivisa da Batistuta

LE PAROLE DI KOUAME'

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