Kouamè rivela: "Italiano martellava noi attaccanti, quando non segnavo tornavo a casa nervoso"

Kouamè parla a tutto tondo della sua avventura alla Fiorentina e del suo rapporto con il mister, col presidente e col gruppo

Ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina ha parlato l'attaccante viola Christian Kouamè. Queste le sue parole: "Fiorentina? Ho trovato la serenità e la tranquillità e riesco ad esprimermi di più. L'esperienza all'estero ha aiutato, così come il mister Italiano. Mi ha fatto capire dove sono i miei punti deboli, e lavorarci sopra, e mi ha detto anche di trovare i miei punti di forza. La tua qualità migliore? Le mie leve sicuramente, come una gazzella, l'attacco alla profondità, sprintare e mi piace giocare con i compagni. Su cosa insiste tanto Italiano? Il mister ci ha martellato a noi attaccanti che non segnavamo, quando non si segnava, andavamo a casa nervosi, ma sapevo che era solo un momento e che ne saremmo venuti fuori. La tua nuova esultanza? Nasce da un mio compagno dell'anno scorso in Belgio, mi piaceva e ho cominciata a farla anche io. Il rapporto con il presidente? Ha un buon rapporto con tutti, arriva al campo e abbraccia tutti, ride, scherza, lo trovi fuori a mangiare, ti saluta, si vede che è una grandissima persona. Come ti trovi con il gruppo? Il gruppo è la nostra forza, se hai un bel rapporto con tutti com"e lo abbiamo noi, giochiamo per gli altri, anche il fare una corsa in più per qualcuno, lo fai volentieri, mi da forza in più. In Europa non dobbiamo avere paura di nessuno, rispettare tutti e giocarcela".

DISASTRO ARGENTINA ALLA PRIMA AL MONDIALE

https://www.labaroviola.com/largentina-senza-gonzalez-e-un-disastro-figuraccia-alla-prima-ai-mondiali-con-la-modesta-arabia-saudita/193386/