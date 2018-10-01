Caos in casa Lazio, Luis Alberto litiga con lo spogliatoio e non si presenta all'allenamento

La sconfitta nel derby stravolge gli umori in casa Lazio, ora alle prese con un vero e proprio caso: Luis Alberto. Lo spagnolo sta vivendo un avvio di stagione complicato dal punto di vista del rendim...

La sconfitta nel derby stravolge gli umori in casa Lazio, ora alle prese con un vero e proprio caso: Luis Alberto. Lo spagnolo sta vivendo un avvio di stagione complicato dal punto di vista del rendimento, mai incisivo soprattutto contro le big: prima stecca a Torino con la Juventus, altra grande delusione contro la Roma sabato.

Proprio l'ultima prova con i giallorossi non è andata giù ai compagni di squadra e in particolare ai senatori, che hanno preso la situazione in mano: come rivelato da Il Messaggero infatti, Luis Alberto è stato bersaglio di feroci critiche da parte degli altri giocatori laziale, in particolare Lulic, Parolo e Immobile avrebbero affrontato il trequartista mettendolo di fronte alle sue responsabilità, concetto ribadito anche da Inzaghi in un confronto a muso duro andato in scena già nell'intervallo del derby.

Non bastassero i problemi in spogliatoio, si aggiungono guai fisici per Luis Alberto: il fantasista spagnolo ha accusato un affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare la ripresa degli allenamenti e osservare un periodo di riposo. Il timore è che riemerga la pubalgia accusata tre anni fa al Deportivo: per questo, riferisce Sky Sport, non sarà impiegato contro l'Eintracht Francoforte (al suo posto Inzaghi schiererà Correa) ed è a rischio anche per la Fiorentina.

Calciomercato.com