Luis Alberto arrabbiato perchè non gioca, Sarri pensa che il suo infortunio all’anca sia una scusa

Anche l’Europa League è a rischio per Luis Alberto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri ha “punito” il centrocampista della Lazio perché non crede troppo al suo “vecchio” dolore all’anca, anche se ieri il Mago ha saltato pure la ripresa a Formello, senza volersi però sottoporre ad alcun controllo. La sua presenza dipenderà dal suo impegno, sperando non ci siano nuovi mal di pancia per lo scarso impiego da titolare in campionato. Chissà se i suoi malumori possano rilanciare davvero uno scambio con Rafa Mir del Siviglia all’ultimo minuto. Lo riporta TMW

