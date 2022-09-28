Rosati ha conquistato Instagram, ora arriva anche il premio: è il calciatore più social d'Italia

Protagonista dello spogliatoio della Fiorentina e di Instagram, ora per Antonio Rosati è arrivato anche il premio come "Social Football Player Male", ovvero il giocatore più social. La consegna è avve...

A cura di Redazione Labaroviola 28 settembre 2022 15:40

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