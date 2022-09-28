Rosati ha conquistato Instagram, ora arriva anche il premio: è il calciatore più social d'Italia
Protagonista dello spogliatoio della Fiorentina e di Instagram, ora per Antonio Rosati è arrivato anche il premio come "Social Football Player Male", ovvero il giocatore più social. La consegna è avve...
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2022 15:40
Protagonista dello spogliatoio della Fiorentina e di Instagram, ora per Antonio Rosati è arrivato anche il premio come "Social Football Player Male", ovvero il giocatore più social. La consegna è avvenuta ieri sera nel corso del Football Summit Awards che si sta svolgendo a Roma. Ecco la foto pubblicata dall'ex portiere su Instagram.
LA CONVOCAZIONE SENZA SENSO DI NICO GONZALEZ. L’ARGENTINA LO MANDA IN TRIBUNA IN ENTRAMBE LE PARTITE
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